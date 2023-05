Per il cibo spesi 915 euro in più all'anno in una famiglia di 4 persone

«I dati sull'inflazione di maggio dimostrano come l’emergenza prezzi sia tutt'altro che risolta in Italia, con i listini al dettaglio che per alcuni comparti, come alimentari e carrello della spesa, rimangono a livelli elevati».

Lo afferma Assoutenti, commentando in una nota le stime diffuse oggi dall’Istat.

«Nonostante la frenata dell’inflazione, solo per l’acquisto di cibo e bevande una famiglia con due figli si ritrova oggi a spendere 915 euro in più su base annua, a causa dei pesanti rincari che hanno colpito il settore alimentare - spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi - I consumatori stanno reagendo tagliando la spesa alimentare e rinunciando sempre più alla qualità, pur di far quadrare i conti a fine mese. Per questo crediamo sia indispensabile realizzare, in collaborazione con la grande distribuzione organizzata, i produttori e gli enti locali, un paniere di beni a prezzi calmierati, da individuare mese per mese a seconda dell’andamento dei listini al dettaglio, per consentire a tutte le famiglie di mettere il cibo in tavola senza subire salassi, tutelando così redditi e potere d’acquisto».

© Riproduzione riservata