Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso a "Pomeriggio 5". Pier Silvio Berlusconi: più giornalismo di qualità

Altra novità dei palinsesti Mediaset è l’arrivo di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5. La conferma ufficiale arriva da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti.

"Merlino farà giornalismo popolare di qualità in quella fascia" ha spiegato. «Passare da Barbara D’Urso a Myrta Merlino va nel senso del prodotto più giornalistico. E’ una evoluzione che va avanti dall’anno scorso, verso contenuti più informativi», è un «guardare avanti».

Pier Silvio Berlusconi: la discontinuità farà bene a Barbara D'Urso

«Forse» per Barbara D’Urso «Canale Cinque era una gabbia stretta, da qui l’ipotesi di avere Myrta Merlino e andare sulla strada del giornalismo per approfondire l’informazione». Così Pier Silvio Berlusconi durante la presentazioni dei nuovi palinsesti Mediaset parla della novità alla conduzione di Pomeriggio 5. «Auguro a Barbara tutte le fortune. Ma penso che una discontinuità faccia bene anche a una grande professionista come Barbara d’Urso» aggiunge. E visto che c'era in programma questo cambio alla conduzione di Pomeriggio 5, «allora cambiamo all’inizio della stagione» spiega anche se il contratto della D’Urso scade a dicembre. Nel frattempo se c'è progetto» a cui è interessata «e va bene a noi e a lei» se ne può parlare. «Ringrazio personalmente Barbara per il grandissimo lavoro fatto in questi anni - sottolinea - per la professionalità e l’impegno». Ma adesso «Pomeriggio cinque sarà la trasmissione di Mirta Merlino e avrà sempre più una linea giornalistica di attualità». Sull'avvicendamento Berlusconi assicura che non «Non ci sono particolari retroscena. Lei è venuta a chiederci un rinnovo chiedendo una garanzia su prime time» da fare negli anni, ma «queste garanzie non le diamo più».

Mediaset: ecco le novità del palinsesto, nuovo show di Zalone

Checco Zalone, ma anche Bianca Berlinguer, Myrta Merlino e Luciana Littizzetto. Sono alcune delle principali novità dei palinsesti Mediaset presentati ieri sera a Cologno Monzese dall’amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi. «E' un grandissimo piacere e onore, ospitare e mandare in onda su Canale 5 della pruno speciale televisivo che nasce dallo spettacolo di Checco Zalone, verrà mandato in onda da metà ottobre a novembre. Lui è un colpo di luce» ha detto. Lo spettacolo di Zalone si chiamerà Amore+Iva. Poi, spazio per il presentatore con 40 anni di carriera, Gerry Scotti. «Gerry dalla prossima stagione avrà due programmi nuovi, una versione evoluta di Io canto, che sia chiama Io canto generation, con un casting di ottimo livello. E poi nell’arco della stagione, tra l’autunno e la prossima primavera ci sarà una nuova edizione della Ruota della fortuna» che ricorderà il «nostro caro Mike». Confermato l’arrivo di Bianca Berlinguer su Rete 4 al posto di Barbara D’Urso: «E' una operazione importante, che credo possa far crescere ulteriormente il peso della rete nell’informazione». Con lei «vogliamo parlare nel modo più trasversale possibile a tutto il pubblico».

Sempre su Rete 4, resta Fuori dal coro di Mario Giordano, ma forse cambia giorno di messa in onda per lasciare il martedì a Stasera Italia. Altra new entry è Luciana Littizzetto, che dopo l’addio alla Rai, arriverà a Tu si que vales. «E' stata una scelta fatta insieme alla De Filippi» spiega Pier Silvio Berlusconi. «ne siamo contenti, è una comica con una verve forte e legata all’attualità. Rafforzerà un programma bello forte». Quanto ai rumors che circolano, che per Ilary Blasi non ci saranno più programmi all’orizzonte sulle reti Mediaset nella prossima stagione televisiva, l’ad smentisce. «Noi siamo soddisfatti di lei. Potrebbe essere che nell’incastro dei palinsesti. L’isola slitti nei programmi di stagione» ma resta. Altra grande novità è l’arrivo di

Nella Line up non poteva mancare «Striscia la notizia» che a novembre compie 35 anni. Raddoppia Temptation che oltre alla versione estiva andrà in onda dopo Natale, ci sarà Temptation winter. Altro punto di forza Ciao Darwin. Il Grande Fratello è confermato ma non sarà «vip» o con altre sigle «si torna alle storie dei concorrenti». Confermata L’Isola dei famosi, Zelig. E poi «chiuso l’accordo con Il Volo che «rifarà il prodotto fatto quest’anno con una puntata in più e anche il concerto di Natale». Su Italia 1 la novità riguarda la conduzione Veronica Gentili. La strada, anche in questo caso, «è maggiori inchieste e attualità». Belen, come già trapelato, «non ci sarà». Confermata una nuova edizione de La Talpa. Un nuovo programma in primavera con Papi. E i tradizionali C'è posta per te e Amici.

Nella programmazione c'è anche il «cinema, con una buona quantità e buona qualità di film italiani e stranieri». Altra componente è il calcio, con Uefa Champions League, Champion League, Coppa Italia e super Coppa italiana con la nuova formula a gennaio. Novità non solo nelle intrattenimento; la fiction avrà Maria Corleone, Anima Gemella con Daniele Liotti. La Voce che hai dentro con Massimo Ranieri.

Poi il ritorno di Gabriel Garko alla fiction Mediaset con Se potessi dirti addio, i Fantastici 5 che affronta il tema della disabilità, con Raoul Bova e Vanina Guarrasi con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi. Aspettando Beppe Fiorello, prossimamente sul set per I Fratelli Corsaro. Inoltre tre serate in coproduzione con France Televisions su Brigitte Bardot.

"Da un lato c'è la tendenza di tutti al revival, a prodotti anni 90 - spiega l’ad di Mediaset - ed è una cosa bella a noi non dispiace. E’ una tendenza. Se certi prodotti vivono anni vuol dire che sono forti. Ed è giusto tenerli in programmazione. Non è facile trovarne così. Ma faremo anche programmi nuovi». Tra le new entry chi avrebbe voluto fortemente? «La risposta è sempre la stessa - ammette - Fiorello». Ma non c'è alcuna trattativa. Quello che c'è, per adesso va già bene. «Abbiamo lavorato tantissimo negli anni per allargare il nostro raggio di azione professionale. E abbiamo costruito un sistema di comunicazione cross mediale unico in Italia: oggi il nostro sistema parla al 96% della popolazione tutte le settimane» ricorda.