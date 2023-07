50 Top Pizza Italia, svelate le migliori pizzerie italiane. Nella top100 due calabresi e una messinese

I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, ex aequo sono le migliori pizzerie in Italia per il 2023. E il risultato di 50 Top Pizza Italia 2023, la classifica della guida on line delle migliori pizzerie italiane che raccoglie le 100 Migliori Pizzerie d’Italia. La lista delle migliori è stata presentata ieri a Roma presso il Teatro Argentina. Al secondo posto I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio (Verona), terzo Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu, a Roma.

Al quarto posto 50 Kalò, a Napoli, di Ciro Salvo, quinta posizione per 180g Pizzeria Romana di Jacopo Mercuro, a Roma, che si aggiudica anche il premio speciale Pizza dell’Anno 2023 con La Parmigiana Viaggiatrice. Sesta posizione per I Masanielli - Sasà Martucci, a Caserta, che si aggiudica il premio Pizzaiolo dell’Anno 2023. Settima posizione per Francesco & Salvatore Salvo, a Napoli, a cui va il premio speciale Miglior Servizio della Birra 2023, ottavo posto per Dry Milano, a Milano, con alla guida Lorenzo Sirabella, nona posizione per Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta; al decimo posto La Notizia 94, a Napoli, di Enzo Coccia.A Gabriele Bonci va il Premio Città di Roma. La Campania è la regione più rappresentata con 28 pizzerie, seguita dal Lazio con 13 e dalla Toscana con 11. La guida Italia 2023 è composta da oltre 500 pizzerie, le prime 100 in classifica e le altre classificate come Pizzerie Eccellenti. Le prime 40 posizioni entrano di diritto nella classifica delle 100 Migliori Pizzerie del Mondo, che si ritroveranno il 13 settembre a Palazzo Reale di Napoli.

Nella Top 100 due pizzerie calabresi e una messinese

Nella classifica di 50 Top Pizza primeggiano anche tre realtà dei nostri territori: due pizzerie calabresi ed una di Messina.

Al 18° posto ecco BOB Alchimia a Spicchi. Il locale di Montepaone Lido consolida la leadership nel mondo pizza calabrese. E’ la meta per chi approda in Calabria. Il progetto di Roberto d’Avanzo ha reso l’arte bianca una delle più esaustive, creative e sorprendenti espressioni del territorio. Un treno in corsa. La ricerca di Roberto è continua sugli impasti e sulle ricette. Si basa su una solida relazione con i produttori locali e con i protagonisti dello scena culinaria. Uno studio che dà vita a pizze, da mangiare rigorosamente con le mani tanto da farne il proprio motto, vero e proprio manifesto contemporaneo del mood calabrese. Ben studiata la carta dei vini e delle birre che spazia dai terroir calabresi a quelli di altre regioni.

Al 45° posto ecco l'Orso a Messina. Moderno nello stile e contemporaneo nell’offerta, l’Orso è la pizzeria di un gruppo di giovani imprenditori della ristorazione che a Messina può vantare altri 3 locali di successo: Blanco, sede estiva sul mare, l’Orso in teglia nella via dello shopping e L’Orso in Duomo, il nuovo locale aperto accanto alla Cattedrale che propone la pizza in doppia cottura. A curare le varie proposte c’è il pizzaiolo Matteo La Spada. La pizza dell’Orso si caratterizza per un impasto classico realizzato con farina 1 e grani antichi e cornicione alto e soffice.Tra le novità la pizza al quadrato e la “100 ore” con farina 1, sottile e croccante. Di pregio la selezione di vini e birre. Curato il servizio.

All'86° posto ecco Pizzarè a Rizziconi: Locale accogliente e servizio impeccabile, precisi e attenti al cliente. L’ordinazione e i tempi di attesa sono ben gestiti grazie all’app e all’ausilio del tablet in sala. Il locale ha anche il dehor, ben coperto e riscaldato. Gli appassionati della pizza napoletana dovranno assolutamente degustarla. Fedelissimi al modello tradizionale. Non solo l’impasto, ma anche gli ingredienti utilizzati per la farcitura, la maggior parte identitari della Calabria, fanno capire l’impegno profuso per raggiungere il risultato finale. Interessanti e per tutti i gusti le birre artigianali e i vini locali.