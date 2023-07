"Un viaggio per la vita": Gasparino La Rosa in bici da Messina a Capo Nord nel nome della moglie scomparsa

"Un viaggio per la vita". Con questo slogan il Maggiore della Guardia di Finanza Gasparino La Rosa, in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, il giorno 8 luglio è partito in bicicletta da Messina alla volta del Circolo Polare Artico (Capo Nord): attraverserà 10 nazioni, percorrendo quasi 6.000 chilometri in un arco temporale molto ristretto (arrivo previsto entro il 15 agosto). L’impresa, patrocinata dal Comando Generale della Guardia di Finanza e supportata dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC, rappresenta un’azione di forte sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca sul cancro e potrà essere seguita sulla pagina web.

In sella alla sua bici, il Maggiore La Rosa percorrerà tutto lo Stivale, raggiungerà Torino, per poi proseguire per la Svizzera, la Francia, il Belgio, l’Olanda, la Germania, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e la Norvegia, per finire la corsa a Capo Nord. Con questa iniziativa l’Ufficiale delle Fiamme Gialle vuole onorare la prematura scomparsa della sua giovane moglie, Maria, morta poco più di un anno fa dopo un estenuante combattimento contro un nemico alieno e privo di emozione: il tumore. Negli ultimi anni della malattia, affrontati senza mai gettare la spugna e cercando di volta in volta di arrivare al round successivo, un importante coach (la ricerca) le ha consentito di rimanere in piedi il più a lungo possibile e, in determinati momenti, le ha dato anche la speranza di poter vincere. L’intento del Maggiore La Rosa è quello di far sì che lo stesso allenatore, con tecniche innovative, possa donare ad altri le speranze di vita che la moglie non ha avuto.