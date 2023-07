Papa Francesco a un giovane transessuale: "Dio ci ama come siamo, non arrenderti... Avanti!"

«Il Signore ci ama come siamo. E questo è l’amore pazzo di Dio. Dio ci ama come siamo, Dio ci accarezza sempre. Dio è padre, madre, fratello, tutto per noi. E capire questo è difficile, ma Lui ci ama come siamo. Non arrenderti... Avanti...». Papa Francesco risponde così a un giovane transessuale disabile in una nuova puntata di «Popecast», i podcast di Vatican News, in vista della Giornata Mondiale della Gioventù.

Nel dialogo a distanza, un gruppo di ragazzi e ragazze si confida con Francesco, si racconta. Tra loro un disabile transgender, due detenuti, una ragazza con disturbi psicologici, un adolescente che passa il tempo ai videogiochi. E il Papa ascolta, consola, incoraggia. Poi accoglie la proposta del piccolo Alessandro di una Giornata mondiale dei bambini: «Possiamo farla organizzare ai nonni. Ci penso!».