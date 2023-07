Dopo la lite via social, J-Ax pubblica un pezzo (duro) su Paolo Meneguzzi

«È abbastanza America Latina questa base? Sai, vorrei alzarmi al tuo livello. Mettiamo questa cosa in prospettiva, per me non è dissing, è beneficenza estiva». A sorpresa, J-Ax pubblica il singolo L’invidia del Peneguzzi, dedicato senza mezzi termini a Paolo Meneguzzi.

I due nei giorni scorsi sono stati protagonisti di un duro scontro via social. Al centro della questione il pop contemporaneo, svilito nei contenuti secondo quanto dichiarato da Meneguzzi in un’intervista a MowMag. Come esempio, veniva citato uno dei tormentoni di questa estate ovvero Disco Paradise di J-Ax, Fedez e Annalisa.

Alle critiche J-Ax ha risposto con una serie di storie Instagram diventate subito virali. A sua volte Meneguzzi ha risposto con un lungo post. Ora l’attacco in musica del rapper che non lascia adito a fraintendimenti: «Con una story del c... ti ho ridato la vita, sapendo bene come sarebbe finita», stuzzica J-Ax nelle sue rime.

E poi ancora: «Sali sulla barca e poi t'attacchi al c... come prima. Salmo e Luché che sfida epica, a me tocca Meneguzzi è una vita che la sfiga mi perseguita». Meneguzzi lo aveva accusato di parlare, a 50 anni ancora di canne, e lui risponde così: «Io parlo di cannoni, tu come Giorgia Meloni».

Ma il botta e risposta continua anche sui successi dell’uno e dell’altro. J-Ax lancia anche il guanto di sfida: «Adesso non fare il piangina: 'io non sono un rapper, non posso rispondere, se sei così bravo, piglia la penna e scrivi un pezzo tipo L’Avvelenata. La prossima volta togliti il mio nome dalla tua c... di bocca e stai tranquillo che io ti lascio stare. Adios Pablo».