Donna single da 5 anni lancia un appello: offro 5mila dollari a chi mi trova un marito

L'amore sembra non avere prezzo, ma per Eve Tilley-Coulson, una donna avvocato in California, trovare un futuro marito ha un valore ben preciso: 5.000 dollari. Single da 5 anni, la donna ha deciso di lanciare un appello particolare attraverso TikTok, offrendo una ricompensa di circa 6 mila euro a chi sarà in grado di presentarle l'uomo giusto con cui sposarsi.

Il video, in cui Tilley-Coulson spiega l'offerta, ha rapidamente guadagnato milioni di visualizzazioni, attirando l'attenzione di molti "agenti d'amore" pronti a rispondere alla chiamata. «L'offerta è questa: se mi presenti un uomo e io lo sposo, ti darò 5 mila dollari. Non devo rimanere sposata con lui a lungo, posso divorziare, non importa, ma se mi presenti un uomo con il quale percorrere la navata della chiesa per poi sposarlo, avrai i soldi della ricompensa», ha dichiarato la donna nel video.