Un 14enne ruba il suv del padre e si schianta contro un hotel a Fregene in diretta social

Ciò che sembrava inizialmente un atto di baldanza adolescenziale si è trasformato in un incidente che poteva avere gravi conseguenze nella località costiera di Fregene. Un ragazzo di soli 14 anni, originario di Roma, ha preso di nascosto le chiavi del Suv di famiglia per intraprendere un'escursione notturna con un gruppo di amici. L'azione spericolata ha avuto uno spiacevole epilogo quando il giovane conducente ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente contro il muro dell'Hotel Corallo, situato in via Gioiosa Marea.

L'incidente è avvenuto nel cuore della notte tra il 2 e il 3 agosto. Fortunatamente, il giovane alla guida ha riportato solo lievi contusioni e ferite, che sono state prontamente curate presso un ospedale locale. I suoi amici, coinvolti nell'impresa temeraria, hanno scelto la fuga immediata dalla scena, lasciando il giovane solo di fronte alle conseguenze della sua azione avventata.

Il ragazzo è stato deferito alle autorità giudiziarie, e dovrà ora affrontare le conseguenze legali del suo comportamento. Ma la vicenda non si ferma qui: il padre del ragazzo, proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente, si trova ora sotto inchiesta per il presunto mancato controllo sul figlio minorenne. Inoltre, dovrà rispondere dei danni causati alla struttura dell'Hotel Corallo.

Un video, registrato poco prima dell'incidente e successivamente condiviso sui social media, mostra l'auto sfrecciare in una zona dove il limite di velocità è fissato a 30 chilometri all'ora. La registrazione cattura il momento in cui il giovane alla guida perde il controllo del veicolo, terminando la sua corsa contro il muro dell'albergo.