Barbara D'Urso ricomincia da Londra: "Ieri il mio primo giorno di scuola. È l’inizio di una nuova avventura"

Barbara d'Urso sui social annuncia la sua partenza per Londra, segnando l'inizio di una nuova fase nella sua carriera. "Ieri il mio primo giorno di Scuola - scrive in un post su Instagram - Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua…".

Sembrerebbe una mossa in risposta ai cambiamenti nella conduzione di Pomeriggio 5, programma che ha condotto per 15 anni. Myrta Merlino, la nuova conduttrice, ha aperto il programma ringraziando Barbara per il suo lavoro.

Ora, Barbara si trova a Londra, e nonostante non sia ancora chiaro quale sia il suo prossimo passo, si prevede che condividerà la sua esperienza con i suoi fan passo dopo passo, in stile format televisivo. Evidentemente, questa è la sua maniera di dimostrare che non è stata sconfitta dai cambiamenti nel mondo televisivo. La storia della sua nuova avventura è ancora in fase di sviluppo.