Helena Del Pozzo, una 17enne messinese nel cast del "Collegio 2023"

Nelle scorse ore, su Rai Play, sono stati svelati i volti delle allieve e degli allievi del programma "Il Collegio 2023". Quest'anno, il docu-reality di Rai2, sarà ambientato in un nuovo edificio, a Lodi, nel 2001. La voce narrante, è quella di Stefano De Martino. Tra le novità di questa ottava edizione, il ritorno della prof. Maria Rosa Petolicchio, che, nel corpo dei docenti, affianca la sorella Anna Maria. Oltre al diploma, ragazze e ragazzi, potranno conquistare anche una borsa di studio.

L'appuntamento con la prima e imperdibile puntata, salvo cambiamenti dell'ultima ora, è fissata domenica 24 settembre, in prima serata, sulla seconda rete di Stato. E nel cast, quest'anno, compare anche una messinese: la diciassettenne Helena Del Pozzo, :«Io sono la diva e nessuna sarà mai diva quanto me!».

Si presenta così Helena, 17 anni, di Messina, che si definisce «la principessa del mondo» e sa di averla sempre vinta. «Se non vinco io, il gioco non finisce», dice la ragazza siciliana, dalla parlantina vivace e con una determinazione senza fine. E ne sa qualcosa il padre, poliziotto, visto che la figlia ha prenotato i voli per i casting, a sua insaputa. Questo carattere forte, però, è un'armatura, che non l'aiuta, certo, nelle amicizie: «Io faccio quello che voglio», conclude la giovane.