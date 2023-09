Pio e Amedeo, 40 anni e 41 tappe (del tour): “Nello show ci immaginiamo soggiogati dal regime dei Ferragnez nel 2036”. Le date in Calabria e Sicilia

Quarant'anni (per due) e non avvertirne il peso. Perché l'ingrediente fondamentale nel menù degli orgogliosamente foggianissimi Pio e Amedeo è la leggerezza. Il loro approccio alla comicità (più in generale, alla vita quotidiana) è questo: essere diretti, senza filtri, a prescindere dall'argomento affrontato. Sono fatti così, prendere o lasciare. «Una sfida vera e propria, nella società in cui sta imperando il politically correct», rompe il ghiaccio Pio D'Antini, «e che noi stiamo cercando di fronteggiare. Sosteniamo che in Italia si viva di mode. E che questi trend vengano decisi in quattro palazzoni. Ma da Foggia, Cosenza o Catanzaro devono avere il diritto di pensarla diversamente». Già Cosenza e Catanzaro, due delle tappe (in realtà tre, perché c'è una doppietta in terra bruzia, a Rende) di un tour lunghissimo che in 74 giorni toccherà tutta l'Italia con un paio di apparizioni anche in Svizzera. Tutto all'insegna - manco a dirlo - del divertimento sfrenato e dell'ironia, sacra quanto il rispetto per la libertà propria e altrui. «Sappiamo anche di attirare antipatie», commenta Amedeo Grieco, «un 3-4% di leoni da tastiera. Alcune riflessioni ci feriscono, come quando siamo stati etichettati razzisti e omofobi. Ma chi? Noi? Che per difendere i diritti di un'amica come Wladimir Luxuria ci siamo beccati una notte di carcere in Russia?».

Il nuovo spettacolo: “Felicissimo show”, Pio Amedeo nel 2036

Da “Felicissima sera” - che ha avuto un grande successo di pubblico e di share in tv - a “Felicissimo show” il passo non è stato così breve a causa del Covid, che ha un po' rovinato i piani ai due comici pugliesi. Il tour nei teatri era stato pensato diversi mesi addietro, ma l'emergenza sanitaria ha scoraggiato Pio e Amedeo: «Se si viene in teatro con la mascherina - come era necessario fino a qualche tempo fa - difficilmente si crea quella magia tra noi e il pubblico. Ma questo slittamento ha comportato anche una rivoluzione rispetto a quanto avevamo ipotizzato mesi fa: molte battute o sketch sono stati rivisti e attualizzati. Ci siamo immaginati nel 2036, prigionieri di un regime governato da Fedez e Chiara Ferragni...».

Le date dello spettacolo di Pio e Amedeo

28 settembre - TARANTO - Teatro Orfeo (DATA ZERO)

29 settembre - TARANTO - Teatro Orfeo (DATA ZERO)

01 ottobre - ROMA - Teatro Brancaccio

02 ottobre - ROMA - Teatro Brancaccio

04 ottobre - NAPOLI - Teatro Augusteo

05 ottobre - NAPOLI - Teatro Augusteo

06 ottobre - NAPOLI - Teatro Augusteo

07 ottobre - NAPOLI - Teatro Augusteo

09 ottobre - PALERMO - Teatro Golden

10 ottobre - CATANIA - Teatro Metropolitan

11 ottobre – CATANIA – Teatro Metropolitan

13 ottobre - BARI - Teatro Team

14 ottobre - BARI - Teatro Team

15 ottobre – BARI – Teatro Team

17 ottobre - CATANZARO - Teatro Politeama

18 ottobre - RENDE (CS) – Teatro Garden

19 ottobre - RENDE (CS) – Teatro Garden

21 ottobre – MONTECATINI (PT) - Teatro Verdi

22 ottobre - FIRENZE - Teatro Verdi

23 ottobre - ROMA - Teatro Brancaccio

26 ottobre - MILANO - Teatro Lirico

27 ottobre - MILANO - Teatro Lirico

28 ottobre - MILANO - Teatro Lirico

30 ottobre - BOLOGNA - Teatro Europauditorium

31 ottobre - BOLOGNA - Teatro Europauditorium

04 novembre - PADOVA - Gran Teatro Geox

07 novembre - VARESE - Teatro di Varese

10 novembre - TORINO - Teatro Colosseo

11 novembre - TORINO - Teatro Colosseo

12 novembre - TORINO - Teatro Colosseo

13 novembre – LUGANO – Palazzo dei Congressi

17 novembre - BRESCIA - Teatro Dis_Play

18 novembre – CESENA (FC) – Nuovo Teatro Carisport

20 novembre – ANCONA – Teatro Delle Muse

23 novembre – LEGNANO (MI) – Teatro Galleria

25 novembre - CAGLIARI - Opera Music Forum

30 novembre - BASILEA - Musical Theater

01 dicembre - BASILEA - Musical Theater

06 dicembre – LECCE – Politeama Greco

09 dicembre – PESCARA – Palasport

11 dicembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi – GRAN FINALE