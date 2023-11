"Voglio raccontarvi tante cose che non sapete...". Le verità di Ilary Blasi sulla separazione con Francesco Totti presto in un docufilm su Netflix

"A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte sbagliato". A pronunciare questa frase è Ilary Blasi e lo ha fatto per presentare la nuova serie di Netflix che la vede protagonista. "Voglio raccontarvi la mia storia, un po' di me, di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa".

Così, a partire dal 24 novembre, sarà disponibile su Netflix il docufilm "Unica", incentrato sulla vita della ex letterina e ex moglie di Francesco Totti.

L'annuncio improvviso è stato fatto attraverso i canali di Netflix, e già dal titolo emerge che il documentario si concentrerà sull'amore con l'ex capitano della Roma, con particolare attenzione alla conclusione della storia, segnata da controversie legali e reciproche accuse. La frase "6 unica!", infatti, fa riferimento a un momento significativo quando Totti esibì questa scritta su una t-shirt dopo un gol nel derby del 2002, nei primi anni della sua relazione con Ilary.