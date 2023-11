Sinner a San Siro con la fidanzata Maria Braccini. Ecco chi è l'influencer che fa impazzire il tennista azzurro

Laura Margesin, la modella indicata come presunta nuova fidanzata di Jannik Sinner, si è rivelata una "donna-schermo", come la nobildonna utilizzata da Dante Alighieri per nascondere l’amore per la sua Beatrice. Perchè la ex (ma era davvero ex?) Maria Braccini è rispuntata. E alla grande. Non solo come oggetto dei like su Instagram che l’eroe della Coppa Davis non le ha fatto mai mancare, neanche quando il gossip lo voleva fidanzato con l’altra modella, altoatesina come lui. Le luci sull'influencer Braccini si sono vecchionescamente accese ieri sera a San Siro, lo stadio scelto da Sinner (come era già successo per la coppia Matteo Berrettini e Melissa Satta) per ufficializzare il legame con la bionda Maria con la quale, tra tira e molla, si frequenta da tre anni.

Il Milan non ha vinto la partita di Champions League (1-3 contro il Borussia Dortmund) ma insieme alla squadra per cui batte il cuore del campione, ricambiatissimo dai tifosi ("Jannick, la Sud ti rende onore» è lo striscione srotolato in suo onore) sembra aver perso anche Margesin. Sempre che il legame sia davvero esistito e sempre che non sia stata lei con la sua lunga trasferta americana, a decidere di tagliare i ponti con il nuovo re del tennis. Tra Sinner e Braccini sembrava finita nell’estate di due anni fa, pare per un post di troppo (un bacio che celebrava il primo anniversario della coppia) pubblicato dalla modella, che lui non aveva gradito. Una paparazzata del febbraio scorso, che immortalava il campione con Margesin al Super G di Cortina, aveva fatto pensare a un’archiviazione definitiva di Braccini. Adesso dopo gli elogi in un’intervista pre-rottura ("è una tipa molto tranquilla, non mi mette alcuna pressione. Sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta") c'è l’ufficializzazione e proprio nel momento più alto del Sinner, ormai eroe nazionale anche per chi di tennis non si era mai interessato. I 153 mila follower di Braccini su Instagram sono destinati a impennarsi.

Chi è Maria Braccini

Maria Braccini è una modella italiana. Ha 22 anni ed è nata a Nuova Dehli, in India, scrive Il Corriere della Sera, ma vive in Italia. Di lei il campione raccontò: "È carina e comprende le mie esigenze da tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità e non mi mette alcuna pressione. Io sto investendo le mie energie per costruire qualcosa di importante e lei sta al mio fianco. Credo sia la persona migliore per fare questo percorso con me".