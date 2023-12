Il "Times" mette al bando il panettone: ha troppi difetti, è meglio il pudding

Recentemente, la nota catena di supermercati britannica Waitrose ha annunciato un incremento del 24% nelle vendite di panettone nel Regno Unito, segno di un cambio di gusti natalizi tra i consumatori britannici. Anche il rinomato grande magazzino Selfridges ha confermato questo trend, sottolineando come, negli ultimi anni, il tradizionale dolce natalizio italiano sia stato preferito al classico Christmas pudding anglosassone.

Tuttavia, questa statistica non è stata accolta positivamente da tutti. Tony Turnbull, food editor del "Times", ha espresso una forte opposizione in un articolo pungente. Turnbull non nasconde il suo disappunto per il panettone, mettendo in dubbio l'autenticità dei dati di vendita.

"Basta con il panettone", ha esclamato il critico, aggiungendo: "Ho il sospetto (e spero) che i dati di vendita non raccontino l'intera storia. Mentre molte persone si dedicano ancora alla preparazione casalinga del Christmas pudding, nessuno fa il panettone in casa. Questo significa che gli estimatori del pudding tradizionale non vengono considerati in queste statistiche. Inoltre, è un dato di fatto che il fascino del panettone risiede più nelle sue attraenti confezioni che nel suo consumo effettivo, essendo spesso acquistato come regalo piuttosto che come dolce da gustare".

Il giornalista ha poi stilato un elenco dei difetti che, a suo avviso, affliggono il panettone: lo descrive come eccessivamente zuccherino, spesso troppo denso e "monotono", eccessivamente cotto o troppo scuro. Ha poi ironizzato sul fatto che il dolce diventi apprezzabile solo quando, vicino alla sua data di scadenza in aprile, viene trasformato in un "gigantesco pudding" arricchito con burro. Questa osservazione conferma i sospetti: un panettone con una scadenza così lontana è sicuramente un prodotto industriale, caratterizzato dalla presenza di mono e digliceridi che ne prolungano la conservabilità.

La controversia sollevata da Turnbull rilancia il dibattito sui gusti e le tradizioni natalizie nel Regno Unito, mettendo in luce il contrasto tra l'amore per le novità e il rispetto per le tradizioni.