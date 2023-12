Diletta Leotta di nuovo "Mamma Dilettante": tra le ospiti Federica Pellegrini, Aurora Ramazzotti e Martina Stella

Dopo il successo della prima stagione, con oltre 20 milioni tra views e download su YouTube, social e piattaforme di streaming, Diletta Leotta - speaker di Radio 105, conduttrice DAZN e celebre volto del calcio italiano e internazionale - torna con Mamma Dilettante 2 per parlare di maternità e genitorialità.

Dieci puntate inedite prodotte da Dopcast, disponibili dal 18 dicembre, ogni lunedì e giovedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione di podcast. Tra le novità di questa seconda stagione, "Le parole peso", ossia quelle parole che, a un certo punto della vita, le mamme, superando ogni imbarazzo, devono spiegare necessariamente ai figli e alle figlie.

Ad aprire le danze di questa seconda tornata di talk, la pluricampionessa Federica Pellegrini. Trait d’union tra le due stagioni, Federica, in dolce attesa della sua "Meringa" - questo il soprannome per la bimba in arrivo - parlerà della sua decisione di partorire in acqua e dell’importanza che lo sport avrà necessariamente nella crescita della bambina.

Tra le altre mamme che si alterneranno nel salotto di Diletta, Francesca Sofia Novello, mamma di Giulietta, che già manifesta una spiccata passione per le due ruote come il papà Valentino Rossi; Aurora Ramazzotti, che affronterà il delicato tema del post partum, tra altalene ormonali e smarrimenti emozionali. E poi ancora le "super mamme" Alice Campello, alle prese con 4 figli e Martina Stella, mamma multitasking fervida sostenitrice della libertà di ribellione dei figli.

Tanti gli spunti anche dalla "mamma degli italiani" per eccellenza, Antonella Clerici, alle prese con le prime intemperanze della figlia adolescente. Con Cristina Marino, Diletta affronterà, invece, la tematica legata al benessere fisico, sfatando miti e tabù legati al corpo delle giovani mamme.