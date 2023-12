“Chiara Ferragni è distrutta, da giorni non esce di casa”, il racconto della critica di moda Mariella Milani

Mariella Milani, critica di moda ed ex caporedattrice del TG2, intervistata da Adnkronos, ha espresso preoccupazione per la situazione di Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale, che sarebbe "distrutta" e reclusa in casa da giorni a seguito di recenti controversie. "Secondo me in questo momento - ha aggiunto - fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d'immagine che ha avuto è enorme".

Ferragni è stata al centro di scandali per pubblicità ingannevole riguardanti prodotti come il Pandoro Balocco e le Uova di Pasqua Dolci Preziosi, portando anche alla fine di una collaborazione con il brand Safilo.

Milani ha commentato anche sul danno d'immagine subito da Chiara Ferragni e sulle sue scelte successive, tra cui un video di scuse e la decisione di devolvere un milione in beneficenza, criticando anche l'abbigliamento costoso indossato nel video. Queste vicende hanno guadagnato l'attenzione internazionale, con copertura da parte di media come la BBC e il New York Post.

"Moltissimi amici - scrive Mariella Milani su Facebook - mi hanno chiesto di esprimere la mia opinione sul caso di Chiara Ferragni. Francamente non ne avevo voglia perché mi pare sufficiente il polverone che continua ad addensarsi su questa vicenda che purtroppo coinvolge un tema quanto mai delicato come la beneficenza e i bambini malati... prima il pandoro... ora le uova di Pasqua! Non c'è dubbio che, sia pur doverose, le scuse dell'imprenditrice digitale non abbiano convinto i più ma non è trascurabile un dettaglio, ovvero la ricchezza di questa donna stimata oltre 20 milioni di euro secondo il fatturato del 2023. Un successo enorme e una visibilità data da oltre 29 milioni di follower... per non parlare delle nuove case mostrate sui social: da quella sul lago di Como al mega appartamento di Milano con un guardaroba definito dal marito Fedez la sua Rinascente personale. Come si può perdonare ad una persona tanto successo? L'invidia, soprattutto in tempi difficili come quelli che viviamo, è un serpentello che colpisce tanti e non a caso, Sant'Agostino diceva: "se non sei casta, sii cauta...la famiglia del Mulino Bianco è solo nelle favole ma quella di questa giovane coppia appare reale e, anche sotto questo aspetto, mi è capitato di sentire Fedez scagliarsi contro leoni da tastiera che hanno avuto il coraggio di augurare del male ad un bambino meraviglioso... Umberto Eco disse che i social avrebbero dato voce a milioni di imbecilli... una profezia che si è avverata... sono le ombre e le luci di una tecnologia che avanza e che, nel bene e nel male, ha creato mostri e, per i più fortunati e capaci, compensi stratosferici... qualcuno obietterà: che c'entra questo discorso con quello che è successo? La mia risposta è: se ci pensate bene c'entra...

Per quanto mi riguarda io sui social ho ritrovato il piacere di scrivere ed esprimere il mio punto di vista!".