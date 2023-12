“L'anno che verrà” a Crotone, Amadeus presenta il cast: da Nino Frassica ad Annalisa passando per Gli Autogol e Romina Power

Sarà un antipasto gustoso di Sanremo 74 l’edizione di 'L'Anno che verra', il tradizionale appuntamento per dire addio al 2023 ed entrare a ritmo di musica nel 2024.

Il programma, condotto per la nona volta consecutiva da Amadeus, vedrà sul palco un nutrito e variegato gruppo di artisti: Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, Gli Autogol, Maninni, Romina Power e Yari Carrisi, e tanti altri.

«Ho cercato di portare dei nomi importanti nei vari generi, come faccio anche nella composizione del cast di Sanremo - ha spiegato in conferenza stampa Amadeus, conduttore e direttore artistico dell’evento - si va dalla grande tradizione dei Ricchi e poveri o di Romina Power con il figlio Carrisi, ai cantanti primi in classifica come Annalisa, The Kolors, Dargen o Sangiovanni, in modo da unire tanti mondi musicali». (AGI)

Sim. Quest’anno saranno la Calabria, e in particolare Crotone con la centrale Piazza Pitagora, a ospitare il Capodanno di Rai 1 - dalle 21 circa e per oltre 4 ore - una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria.