Chiara Ferragni torna sui social dopo la tempesta del pandoro-gate: "Grazie a chi non vuole affossare ma aiutare"

Dopo un periodo di silenzio, Chiara Ferragni ha fatto il suo ritorno sui social condividendo una foto sulle storie di Instagram. L'influencer ha salutato i suoi follower con un affettuoso "Mi siete mancati" e chiedendo loro "come state?" ai suoi fan.

Ha poi voluto ringraziare le persone che le sono state accanto durante la sua assenza, dettata dalle polemiche legate al cosiddetto "pandoro-gate", scrivendo: "Una cosa mi sento di dirla - scrive - Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che mi hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social".

Messaggio di gratitudine e speranza

Nella foto, Chiara Ferragni appare con un maglione blu a collo alto e un make-up semplice. Si rivolge ai suoi fan con un messaggio di gratitudine verso coloro che le hanno mostrato supporto e affetto, nonché verso chi ha mantenuto un atteggiamento costruttivo anche di fronte alle critiche. "Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero" ha concluso, evidenziando l'importanza del supporto in momenti difficili.

Nonostante la recente pausa dai social, Chiara non è stata completamente assente: è apparsa brevemente nei festeggiamenti di Capodanno condivisi dal marito Fedez. Inoltre, il 18 dicembre, aveva condiviso un video di scuse in cui ammetteva di aver commesso un errore di comunicazione e prometteva di imparare dai suoi errori, separando in futuro le attività di beneficenza da quelle commerciali.

La Ferragni, avvistata in un'uscita al parco con la sua famiglia, ha scelto di interrompere il silenzio con un messaggio di ringraziamento e speranza, ricordando l'importanza del supporto reciproco e dell'apprendimento dai propri errori.