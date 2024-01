Il video straordinario del topo che mette in ordine la "casa"

In una capanna a Builth Wells (città del Galles centrale), il Welsh Tidy Mouse ("Topo Ordinato Gallese") è diventato celebre in tutto il mondo. Questo roditore, soprannominato così dal proprietario della capanna Rodney Holbrook, è stato ripreso mentre raccoglieva oggetti vari come mollette, tappi, dadi e bulloni, riponendoli ordinatamente in un vassoio sul suo banco da lavoro. Questo comportamento insolito, che prosegue da mesi, come riferisce il New York Times, ha attirato l'attenzione degli scienziati.

Gli esperti, come la Megan Jackson dell'Università di Bristol e il Jonny Kohl dell'Istituto Francis Crick di Londra, stanno esaminando diverse teorie per spiegare tale comportamento. Mentre Jackson non crede che il topo stia effettivamente "sistemando" l'ambiente per senso di pulizia, Kohl suggerisce che potrebbe trattarsi di una forma insolita di comportamento di nidificazione, influenzata forse dalle basse temperature registrate nel video.

Il caso richiama un episodio simile avvenuto a Bristol nel 2019 e solleva interrogativi sull'intelligenza e le abitudini dei topi. Sebbene sia noto che i topi mantengano elevati standard di pulizia personale e siano propensi a separare aree per specifiche attività all'interno del loro spazio vitale, l'idea che possano estendere questa pulizia all'ambiente esterno rimane oggetto di discussione.

La possibilità che il "Topo Ordinato Gallese" possa invece indulgere nella sua naturale curiosità, esplorando e interagendo con nuovi oggetti per puro piacere, è un'altra ipotesi presa in considerazione dagli studiosi. Questo comportamento ricorda quello dei "ratti da pacchetto" (Neotoma), noti per la loro tendenza a collezionare oggetti luccicanti.