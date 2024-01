La ricetta del giorno: mele alla fiamma INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla cucina. Oggi, lunedì 29 gennaio, la ricetta del giorno prevede: mele alla fiamma. Vediamo quali ingredienti occorrono e in cosa consiste la preparazione di questo piatto.

Ingredienti

4 mele renette

150 g. di zucchero

1 bicchierino di rum

4 cucchiai di panna liquida

3 amaretti

1 uovo

mezzo limone

Preparazione

Sbattere l’uovo con la panna e la scorza grattugiata del limone. mescolarvi gli amaretti tritati e due cucchiai di zucchero e riempire con il composto le mele sbucciate e private del torsolo.

Disporle in una teglia con un bicchiere d’acqua e lo zucchero rimasto e farle bollire per 15 minuti. Passare in forno a 200 °C per 10 minuti, lasciando ridurre lo sciroppo.

Disporre le mele su un piatto di portata, versarvi il rum caldo, infiammare e servire.