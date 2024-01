Sharon Stone: "Sono su Tinder e mi voglio innamorare". E sto scrivendo un romanzo sulle suore

«Questo è l’anno. Mi voglio innamorare. Al cento per cento», », ha annunciato l’ex femme fatale degli anni Novanta interrompendo un lungo pomeriggio passato con i pennelli in mano in vista della prossima mostra d’arte che la vedrà protagonista a Berlino. Sposata e divorziata due volte, Sharon ha tre figli adottati di 23, 18 e 17 anni. I due più giovani vivono in casa con lei, anche se Laird, il diciottenne, sta preparandosi per il college "ed è un genio, sta ricevendo borse di studio a destra e manca», dice lei con cuore di mamma.

«Sono un’artista internazionale e la mia arte può prendere tante forme diverse», afferma senza nascondersi peraltro che non tutti la prenderanno sul serio. Nel mondo dell’arte però la Stone ha avuto fortuna: Jerry Saltz, il critico (e premio Puliutzer) della rivista New York ne apprezza il lavoro, esposto in questi giorni alla galleria C Parker di Greenwich in Connecticut dove ogni tela vende sull'ordine dei 50 mila dollari. Sharon ha ricevuto la giornalista del Times senza trucco, i capelli biondi strati di grigio.

«Sto candendo a pezzi», dice con un pizzico di civetteria: «Quando esco la sera mi devo rimettere insieme con la colla». Sincera quanto alla sua vita amorosa: «Sono anni che non mi innamoro e sarei al settimo cielo di avere una relazione. Vero è che passo troppo tempo a dipingere, ma può sempre succedere».

Le esperienze su Tinder, su cui cerca l’amore e non il sesso ("perchè quello lo trovi anche al supermarket") non sono sempre state felici: un uomo che aveva cominciato a frequentare online si è rivelato avere la fedina penale sporca, un’altro era dipendente dall’eroina. Inizialmente Bumble (un’altra piattaforma di dating) l’aveva bloccata ritenendo il suo profilo non autentico. Due esperienze positive, ma siccome c'era il Covid, non si sono mai incontrati: «Per loro sono stata una specie di terapista».