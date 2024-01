Amazon, al via quest'anno la consegna con i droni anche in Italia

In Italia, la rete logistica dell’azienda conta su 10 centri di distribuzione, 3 centri di smistamento e 37 depositi di smistamento; quello più a nord è a Trento, quello più a sud a Catania. Quest’anno i droni Prime Air verranno impiegati per le consegne in alcune località italiane e e del Regno Unito.

Arriveranno quest’anno le prime consegne di Amazon Prime con i droni nel nostro Paese mentre nel 2023 a livello globale, l’azienda è riuscita ad effettuare le consegne più veloci di sempre, con più di 7 miliardi di prodotti consegnati in giornata o in un giorno, di cui oltre 4 miliardi negli Stati Uniti e oltre 2 miliardi in Europa.

"Continuiamo ad innovare per offrire ai clienti in Italia consegne rapide su un’ampia selezione di prodotti, inclusi quelli resi disponibili da 21.000 piccole e medie imprese, tra cui quelle incluse nella nostra vetrina Made in Italy, e dai grandi marchi che i clienti amano di più.

Dal lancio di Prime in Italia, nel 2011, abbiamo continuato ad investire per dare valore aggiunto ai clienti Prime con benefici e offerte sempre nuove», spiega Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. «Il lavoro che stiamo facendo per la velocità delle consegne è per noi un impegno globale e pluriennale e sappiamo di avere ulteriore margine di crescita per offrire ai clienti consegne sempre più veloci», afferma Doug Herrington, CEO Worldwide Amazon Stores.