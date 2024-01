Giovane e sexy, polemiche sul Cristo di Siviglia dipinto da Salustiano Garcia

Giovane, bello, quasi nudo e senza croce: è l’immagine di Cristo scelta dalle Confraternite di Siviglia per il cartellone che pubblicizza i riti della Settimana Santa che ogni anno portano nella città spagnola migliaia di pellegrini e turisti. Una immagine non usuale della passione e resurrezione che ha indignato soprattutto i tradizionalisti secondo i quali ci troviamo di fronte ad un "Cristo gay» o che comunque ammicca al mondo queer. Su change.org è stata anche aperta una petizione per il ritiro dell’immagine che, fino a questo momento, ha già raccolto oltre 12mila firme.

L’autore dell’opera è il pittore Salustiano Garcia che, presentando l’opera, ha detto di essersi ispirato al figlio. E intervistato dalle tv ha difeso la sua opera: «Se qualcuno vede nell’immagine qualcosa di peccaminoso è malato e ha bisogno di aiuto».

Il consiglio degli avvocati cristiani sta pensando di presentare un esposto e accusa l’artista di avere amicizie all’interno del Consiglio delle Confraternite sostenendo dunque che la sua immagine sia stata scelta per questo motivo. La scelta è come sempre delle Confraternite che gestiscono la realizzazione di processioni e riti che fanno della Settimana Santa di Siviglia uno degli eventi più seguiti al mondo nel periodo pasquale. Ma c'è chi punta il dito anche contro l'arcivescovo, monsignor José Ángel Saiz Meneses.