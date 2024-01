I figli raccontano la vera Sandra Milo nell'ultimo saluto: "Generosa, è morta senza casa di proprietà"

E lei, la musa di Federico Fellini, eterna icona di Otto e 1/2, come una vera diva arriva irritualmente in ritardo, con i fotografi che l’aspettano, accompagnata dai tre figli che ha cresciuto praticamente sola: Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis. Dentro, fiori bianchi, una corona di Cinecittà Luce e accanto alla sua foto l’effige di Padre Pio e la Madonnina con l'acqua benedetta di Lourdes. «Mia mamma ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori, ascese, insuccessi», racconta Debora, oggi giornalista a La vita in diretta, stretta al fratello Ciro. Azzurra manterrà invece il massimo riserbo, spesso a volto coperto.

«Mia madre ha pagato sempre in prima persona i suoi errori e non si è mai vantata delle sue conquiste - prosegue Debora -. Il cinema a volte la ha osannata, a volte dimenticata, ma noi sappiamo che lei ha seminato solo amore, generosità. Se ne è andata senza neanche una casa di proprietà, perché ha donato quello che ha guadagnato a chi ne aveva più bisogno».

Conosceva la povertà. «Era stata sfollata durante la guerra, è cresciuta con una madre, una nonna, una sorella, ed è stata capo famiglia di se stessa sin dall’età di 12 anni - annuisce Debora - Da allora ha sempre lavorato. Non si è mai fermata, crescendo tre figli in assoluta solitudine. Questo - riflette - per noi è stato un esempio infinito di dignità, indipendenza, testa libera. E poi ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi, contro la violenza alle donne, per il diritto al divorzio, alla carriera e agli stipendi uguali. Perfino per il fine vita e per gli animali. Ha salvato due cani che ora sono a casa e tutto ieri hanno pianto».