Ilary Blasi: "La fine con Totti? Non ho rimorsi o rimpianti". Nel libro "Che stupida" racconta la sua verità

Dalla fine del matrimonio con Totti «ancora non è passato tantissimo tempo. Ho sensazioni miste, malinconia, nostalgia, ma anche tenerezza perché alla fine della fiera è stato un bel matrimonio, non ho nè rimpianti nè rimorsi».

A chi la critica per aver lavato i panni sporchi in pubblico, risponde che «condivido, hanno ragione ma il primo a lavare i panni sporchi e stenderli è stato Francesco con l'intervista al Corriere». Blasi respinge anche l’idea che tra lei e Totti ci fosse una relazione aperta: «mi viene da ridere.

Rispetto alla crisi, sono tanti i segnali che la conduttrice non ha colto, come «quando Francesco non si presentò al mio compleanno per una scusa di lavoro, che non lo era. Queste delusioni poi però ti permettono in qualche modo di essere più lucida e voltare pagina più rapidamente». Il divorzio è «una sofferenza in tutte le situazioni» ma le è stato d’aiuto il supporto che le arrivato da molte donne «che si sono ritrovate in questa storia».

Il titolo del libro è «un pò provocatorio per non essermi resa conto prima (di quanto stesse succedendo) «. Scriverne «è stata come una seduta psicoterapeutica, un’esperienza catartica, mi ha fatto bene, e comunque nella nostra storia sono stati molti di più i momenti belli che quelli brutti».

Come ho già detto, forse era aperta solo da una parte. Perché sennò lui avrebbe potuto accettare il caffè o il dubbio del tradimento, evidentemente non era aperta». Inevitabile che nella conversazione entrino anche le dichiarazioni a questo proposito del personal trainer Cristiano Iovino, che in un’intervista a a Il Messaggero ha affermato che tra loro ci sarebbe stata una relazione intima, non solo un caffè, come aveva detto lei: «Per me le relazioni intime sono diverse» osserva.

Però «faccio una premessa, c'è una causa in corso con Francesco e non è una bella causa - ricorda -. L’intervista non mi sorprende sia arrivata adesso perché Cristiano è stato citato da Francesco come teste. Comunque lo ringrazierò sempre» perché «a settembre 2022 venne al Ronin, un locale di Milano, alla festa della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente».

All’ondata di gossip che ha investito entrambi non ci si abitua, ma «ci convivi». Rispetto all’impatto sui figli «Ho protetto la piccolina» mentre ai grandi arriva «perché sono sui social, ma sono andati in auto protezione, non so nemmeno se leggono più. All’inizio li ho visti destabilizzati, ma mi sembra che abbiano trovato anche loro un equilibrio».

Il libro di Ilary Blasi si chiude con un suo invito a cena in famiglia all’ex numero 10 per ritrovare un’armonia nonostante la loro storia sia finita: «Io gli sto tendendo la mano, è chiaro che la nostra non è più una famiglia standard, ma saremo sempre genitori, è una famiglia in maniera diversa». La loro adesso «più che allargata è una famiglia mozzata. Ci stiamo più che altro allargando da una parte e dall’altra. Io però sto bene, l’equilibrio personale l'ho trovato e spero di poterlo trovare anche in questa nuova situazione».

Anche se al momento «tra di noi non ci sono rapporti» spiega la conduttrice, che non sa dire come l’ex marito stia vivendo tutto questo: «Non lo conosco più, non è più lui, mi sembra di vedere un’altra persona».