Risultati promettenti per nuovi vaccini mascherati da virus: forte risposta contro il Sars-CoV-2

Una nuova tipologia di vaccino "mascherato" da virus ha ottenuto risultati promettenti: testato su topi, è riuscito a indurre una forte produzione di anticorpi contro Sars-CoV-2.

Il vaccino, messo a punto da ricercatori guidati dal Massachusetts Institute of Technology, è formato da un involucro costruito con frammenti di Dna che trasporta molte copie delle proteine virali chiamate antigeni necessarie alla produzione di anticorpi, imitando così proprio la struttura dei virus: il suo vantaggio rispetto ad altri simili ottenuti in passato è che non distrae le difese immunitarie con molecole diverse da quelle bersaglio, e dunque la risposta dell’organismo è molto più forte e, soprattutto, mirata. Il risultato è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications.

I vaccini basati su involucri di trasporto sono di solito formati da proteine. Tuttavia, queste molecole che fungono solo da contenitore tendono a generare una risposta immunitaria non necessaria che può distrarre il sistema immunitario dal vero bersaglio.