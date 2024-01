A scuola arriva l'ora di Intelligenza artificiale: l'IA divide i docenti, i più favorevoli sono i giovani

C'è una scuola in Italia in cui si studia Intelligenza artificiale. E’ l’istituto di istruzione superiore «Marconi Pieralisi» di Jesi che ha introdotto in via sperimentale, primo delle Marche e uno dei pochi a livello nazionale, la disciplina «Intelligenza Artificiale» all’interno dell’Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Figura nell’orario delle lezioni, mentre nei pochi casi in Italia di scuole dove è contemplata, si affronta come semplice progetto su base volontaria.

Il tema del 'gradimentò dell’Intelligenza artificiale nella scuola è stato affrontato da un sondaggio che è stato svolto da Swg su un campione di 600 insegnanti italiani e che è stato presentato oggi dal sindacato Gilda. Dall’indagine emerge che l'intelligenza artificiale divide i docenti: il 52%, soprattutto tra gli over 55, si ritiene contrario al suo utilizzo mentre il 48% - per la maggior parte under 35 - è favorevole. Gran parte dei docenti ritiene utile l’AI per la burocrazia scolastica (44%) come per assenze, voti o correzione delle verifiche; per i programmi e i materiali didattici (41%); per la formazione dei docenti (37%).

Ma per il 47% degli insegnanti ci sono più rischi che opportunità per quanto riguarda l'insegnamento in aula, per il 55%, poi, per il rapporto tra scuola e famiglia e per il 63% per lo svolgimento dei compiti a casa. Secondo lo studio, per oltre la metà dei docenti l'intelligenza artificiale può valorizzare la professione (per il 56%), specialmente tra i più giovani (66% tra gli under 35). Per il 29 per cento, invece, l’IA è considerata una minaccia: tra i professori di liceo si respirano le maggiori preoccupazioni.