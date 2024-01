Diletta Leotta ha detto sì a Loris Karius, nozze in arrivo

Matrimonio in arrivo per Diletta Leotta: «Devo dire una cosa.. I said yes!», ha scritto su Instagram la 32enne conduttrice catanese di Dazn, annunciando così che sposerà il compagno Loris Karius.

Il 30enne portiere tedesco del Newcastle lo scorso anno l’aveva resa madre della piccola Aria, nata il 16 agosto. Proprio a quel periodo risale la proposta di matrimonio, documentata da una foto con l’anello donatole per il grande passo: «Ho aspettato qualche mese a dirvelo perchè io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia», ha spiegato Diletta.

Nel post non viene indicata una data per le nozze della coppia, insieme ormai da fine 2022 quando Leotta aveva conosciuto Karius in Inghilterra durante un viaggio-studio

per migliorare il suo inglese.