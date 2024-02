Francesca Michielin rivela: “Questa estate ho tolto un rene, ma ora sto bene"

Dopo aver annullato le ultime tappe del suo tour per motivi di salute lo scorso settembre, Francesca Michielin è tornata sotto i riflettori con un'intervista nel programma televisivo "Stasera c'è Cattelan". La cantautrice ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per l'asportazione di un rene, aggiungendo un tocco di leggerezza e umorismo al racconto di questa drammatica esperienza personale.

Francesca Michielin, nota anche per la sua partecipazione a X Factor e per la sua sensibilità artistica, ha condiviso con il pubblico come sta affrontando la nuova realtà con un solo rene, dimostrando una rinnovata forza interiore. Durante l'intervista, ha anche presentato il suo nuovo brano "Solite chiacchiere", che segna un ritorno alla musica dopo il periodo di pausa forzata.