Addio a Carl Weathers, Apollo Creed nella saga di Rocky

Addio all’eterno sfidante di Rocky Balboa. E’ morto a 76 anni Carl Weathers, famoso per il ruolo di Apollo Creed nella saga di Rocky. Lo riferisce Variety citando il suo manager, Matt Luber. Non sono state rese note le cause del decesso. Originario di New Orleans e con un passato da giocatore di football, Weathers fu scelto per il ruolo di Apollo Creed dallo stesso Sylvester Stallone. L’attore di Rocky rimase colpioto dal suo carattere e temperamento, simili a quelli di Muhammad Ali, pugile da cui Stallone aveva tratto ispirazione per il personaggio di Apollo Creed. Weathers ha recitato anche in alcune pellicole d’azione come 'Forza 10 da Navarone '(1978), 'Predator' (1987), 'Action Jackson' (1988) e 'Uragano Smith' (1992). Nel 1989 partecipò al video del singolo 'Liberian Girl' di Michael Jackson. Nel 2017 interpreta il procuratore Mark Jefferies nella serie 'Chicago Justicè, mentre nel 2019 e 2020 interpreta Greef Karga nella serie 'The Mandalorian', spin-off della saga di Star Wars. Per il ruolo ottenne una nomination ai premi Emmy come attore non protagonista.