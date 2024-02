E' morto Giacomo Losi, il "core de Roma" si è spento a 88 anni. Terzo per presenze nel club dopo Totti e De Rossi

E’ morto all’età di 88 anni Giacomo Losi. Lo annuncia la famiglia dell’ex capitano della Roma dal '54 al '69, attraverso il nipote, Massimo Liofredi.

Giacomo Losi, nato a Soncino il 10 settembre 1935, è stato un celebre allenatore di calcio e difensore italiano. La sua carriera da giocatore è stata principalmente legata alla Roma, dove ha militato per quindici stagioni diventando il terzo giocatore per presenze nel club dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Grazie alla sua dedizione e generosità in campo, ha guadagnato il soprannome di "Core de Roma". Cresciuto in un contesto familiare antifascista e coinvolto indirettamente nella Resistenza durante la seconda guerra mondiale, Losi ha iniziato la sua carriera nella squadra giovanile di Soncinese, per poi passare alla Cremonese e infine alla Roma, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera professionale. Come giocatore, si è distinto per la sua agilità, abilità nelle respinte, e nonostante la sua statura non elevata, era efficace nel gioco aereo grazie al suo senso dell'anticipo.