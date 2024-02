Il primo rossetto della storia ha 4.000 anni, è iraniano

Tecnologie del 21/o secolo, come quella al carbonio, ed un oggetto di 4.000 anni fa hanno fatto scoprire quello che, ad oggi, è il più antico rossetto per labbra conosciuto. L’oggetto è stato trovato in Iran e un team congiunto delle Università di Padova e Teheran lo hanno classificato e datato. Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, è fra i risultati del progetto scientifico-archeologico intitolato «A Bronze Age lip-paint from southeastern Iran».

L’equipe dell’Università di Padova (specializzata in archeologia, chimica, mineralogia), in collaborazione con archeologi della Facoltà di Archeologia dell’Università di Teheran hanno analizzato ed identificato il contenuto di un piccolo flacone in clorite, finemente scolpito, datato mediante radiocarbonio tra il 1900 e il 1700 a.C.

I risultati sono stati sorprendenti. Si tratta di una preparazione cosmetica di colore rosso cupo, a base di ematite, manganite e braunite, mescolato a cere e olii vegetali, che, a causa della sua specifica composizione - molto simile a quella di un moderno rossetto - era probabilmente usata per colorare le labbra.