Tre ricercatori interpretano un papiro di Ercolano con l'Intelligenza artificiale e vincono 700mila dollari

In particolare, hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per distinguere l’inchiostro dal papiro e hanno determinato la natura dei caratteri greci rilevando le ripetizioni.

Usando questa tecnica, Luke Farritor aveva decifrato la prima parola di un passaggio, la parola greca per 'violà.

Unendo le forze hanno decifrato circa il 5% di un rotolo. Secondo Nat Friedman, il suo autore è «probabilmente il filosofo epicureo Filodemo», che scrive «sul cibo, sulla musica e su come godersi i piaceri della vita».

Alcuni storici ritengono che questi documenti appartenessero a Lucio Calpurnio Pisone Caesonino, padre di Calpurnia, una delle mogli di Giulio Cesare. La «villa dei papiri», dove furono rinvenuti i rotoli nel XVIII secolo, è ancora in gran parte sepolta e potrebbe contenere diverse migliaia di altri manoscritti.

"Alcuni di questi testi potrebbero riscrivere completamente la storia di periodi chiave del mondo antico», ha detto alla rivista Bloomberg Businessweek Robert Fowler, studioso di studi classici e presidente della Herculaneum Society.