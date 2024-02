Mancano laureate Stem: in Italia, solo 1 su 3 è donna

La metà circa delle intervistate parla ancora di stereotipi di genere, che troppo spesso costituiscono un forte disincentivo a intraprendere questi percorsi di studi. Il divario finisce poi per ripercuotersi, amplificato, sul mondo del lavoro, come emerge da uno studio del 2023 pubblicato su The Lancet Regional Health - Europe: le donne, in Europa, abbandonano progressivamente la carriera accademica arrivando a costituire appena il 33% dei ricercatori e solo il 26% di figure apicali come professori ordinari, direttori di dipartimento e di centri di ricerca.

Un divario che si inasprisce proprio sulle Stem: se per le discipline umanistiche le donne occupano oltre il 30% delle posizioni più alte della carriera, il dato scende al 22% per le scienze naturali e al 17,9% per le aree legate a ingegneria e tecnologia. Anche qui l’Italia è molto indietro, collocandosi terzultima in Europa. Ma le barriere da infrangere si incontrano già in giovane età.

Secondo i dati di un’altra ricerca realizzata da Ipsos per Save the Children e diffusa nel 2022, le materie scientifiche continuano a essere percepite dalle ragazze come "poco adatte" a loro, nonostante incuriosiscano il 54% delle studentesse. Per superare le difficoltà che donne e ragazze si trovano tuttora ad affrontare, possono essere utili iniziative come quella dell’Università di Milano, che ha emesso un bando per progetti coordinati da giovani ricercatrici al rientro dalla maternità: l’obiettivo è motivarle a proseguire la carriera scientifica.

È volto invece a sostenere le studentesse nell’ambito delle discipline Stem il progetto "Girls@Polimi - Borse per future ingegnere" del Politecnico di Milano, che punta a incentivare le ragazze a raggiungere i propri obiettivi. Tanti atenei, istituzioni ed enti di ricerca sfrutteranno l'occasione della Giornata dedicata a donne e ragazze per avvicinarle ancora di più al mondo della scienza. Molti eventi vedono coinvolto l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, da Roma a Cagliari, passando per Torino e Firenze, con lezioni, incontri e spettacoli teatrali rivolti soprattutto alle giovani studentesse.