La ricetta del giorno: vellutate alle mandorle INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla cucina. Oggi, mercoledì 14 febbraio, la ricetta del giorno prevede: vellutate alle mandorle. Vediamo quali ingredienti occorrono e in cosa consiste la preparazione di questo piatto.

Tempo: 50 minuti

Difficoltà: facile

Calorie: 250

Ingredienti

220 g di farina

160 g di zucchero

1/4 di litro di latte

4 albumi

50 g di burro

mezzo cucchiaino di vaniglia

mezzo cucchiaino di estratto di mandorle

1 bustina di lievito

Preparazione

Mescolare la farina con lo zucchero e il lievito in bustina.

Aggiungere subito il latte, il burro ammorbidito a temperatura ambiente e battere con un frullino fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo.

Incorporare gli albumi, gli aromi e battere ancora per alcuni minuti.

Versare il composto in uno stampo imburrato e cuocere in forno a 180° C per 30 minuti. Servire la crema fredda.