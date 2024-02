Oggi è Mercoledì delle Ceneri 2024, cosa significa e cosa si fa nel primo giorno di Quaresima

È così chiamato per il riferimento diretto al rituale celebrato durante la messa: l’imposizione da parte del sacerdote e sulla testa dei fedeli, delle ceneri sacre e benedette ottenute bruciando i rami d'ulivo delle palme avanzate la domenica delle Palme dell’anno precedente, appositamente bruciate. Si tratta di una pratica che ricorda la transitorietà della vita terrena "Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai", come Dio dice ad Adamo dopo il peccato originale (Genesi 3,19).

Il mercoledì delle ceneri non è un giorno festivo dal punto di vista civile: il riferimento alle ceneri è perchè si guarda al rito più importante della celebrazione religiosa, vale a dire quando la testa viene aspersa dal sacerdote con della cenere. Il mercoledì delle ceneri è anche il giorni per i fedeli nel quale si inizia a praticare il digiuno e/o l'astinenza del mangiare la carne (che poi verrà replicato ogni venerdì di Quaresima fino a Pasqua).

Perchè non si mangia la carne

Il motivo per cui non si mangia carne è legato alle tradizioni del digiuno biblico, secondo le quali quella degli animali a sangue caldo era proibita. La richiesta di eliminare carne viene poi estesa in particolare a ogni venerdì di Quaresima.

Perché il Mercoledì delle Ceneri non è un giorno festivo

Il mercoledì delle Ceneri non è un giorno festivo dal punto di vista civile, lo è soltanto in ambito religioso. Nel Codice di Diritto Canonico viene indicato tra i “giorni di penitenza” e non tra i "giorni di festa" proprio perché è un giorno di penitenza e non festivo. Ciò significa che non è un giorno rosso nel calendario e non è dunque previsto un riposo ufficiale dal lavoro.