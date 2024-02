La ricetta del giorno: tonno in umido INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla cucina. Oggi, mercoledì 21 febbraio, la ricetta del giorno prevede: tonno in umido. Vediamo quali ingredienti occorrono e in cosa consiste la preparazione di questo piatto.

Tempo: 90 minuti

Difficoltà: media

Calorie: 380

Ingredienti

800 g di tonno in 4 fette

4 filetti d’acciuga

mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva

mezza cipolla - olive nere

2 bicchieri di passata di pomodoro

2 spicchi d’aglio

una presa di origano un cucchiaio di prezzemolo tritato

il succo di 1 limone

sale e pepe

Preparazione

Steccare il tonno con filetti di acciuga, poi porlo a marinare con olio, limone, sale, pepe, origano, cipolla e prezzemolo tritati per un’ora.

Versare in casseruola il liquido della marinata e la passata di pomodoro e cuocere per 5 minuti, aggiungere il tonno e cuocere per altri 20 minuti.