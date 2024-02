Bonus... Eustachio, a Matera un contributo economico a chi chiama il figlio come il patrono

Ai genitori che a Matera daranno, ai nuovi nati nel 2024, il nome Eustachio sarà donato un simbolico contributo economico. E’ la singolare iniziativa lanciata attraverso un post sui social dall’associazione Maria Santissima della Bruna «nel segno della devozione, della continuità e della tradizione».

«Un piccolo gesto per ringraziarli della volontà di perpetuare il nome del nostro santo patrono - fanno sapere dall’associazione - anche tra le prossime generazioni». Il post ha scatenato non poche polemiche di chi, per svariati motivi, non condivide l’iniziativa dell’associazione e chi, invece, non ci trova nulla di male.