Da Dolce a Gabbana sfila Naomi Campbell: cala il silenzio, poi una pioggia di applausi

Esce Naomi Campbell in reggiseno di pizzo e coppola con veletta, e cala il silenzio nella sala dello show di Dolce e Gabbana, prima che partano gli applausi che vanno a chiudere la sfilata della collezione per il prossimo inverno, tutta dedicata al tuxedo, rivisitato in mille varianti dalla più sensuale a quella rigorosamente maschile. In passerella al Metropol, sotto gli occhi di star come Eva Mendes e i freschi protagonisti di Sanremo Mahmood e Annalisa, anche altre super star della moda come Eva Herzigova e Mariacarla Boscono. Dolce e Gabbana in tuxedo, coppola e veletta Prendi un capo sartoriale e senza tempo come il tuxedo e offrine una versione più nuova e seducente dell’altra: questo l’esercizio di stile portato in passerella oggi da Dolce e Gabbana con lo show per il prossimo inverno, chiuso dalla mitica falcata di Naomi Campbell tra gli applausi del pubblico, con in prima fila ospiti come l’attrice hollywoodiana Eva Mendes e i protagonisti dell’ultimo Sanremo Mahmood e Annalisa.

Coppola e veletta ad accompagnare praticamente ogni look, la collezione ruota tutta intorno allo smoking perchè - secondo i due stilisti - una donna in tuxedo «affascina per la sua eleganza, la sua ambiguità, la sua forza seducente». Il tuxedo - dicono i Dolce e Gabbana - «è il simbolo dello stile più puro. Per noi, solo lo stile permette di andare oltre la moda: più un capo è semplice, classico come il tuxedo, più è perfetto, cioè eterno, senza epoca. Ma lo stile - è la loro lezione - lo si deve affermare, affinare, rinnovare: oggi possiamo creare un tuxedo più volte, migliorandolo e rendendolo ogni volta diverso. È perfezionando i capi essenziali che abbiamo creato il nostro stile personale e riconoscibile». E la collezione è la dimostrazione dei tanti modi in cui si può rileggere oggi il più elegante dei completi: marsina e gonna-grembiule di raso, pareo in pizzo e camicia in seta, gilet e bermuda, bolero e shorts, giacca e gonna di cristalli, ma anche in versione di velluto, al maschile, con panciotto e cravattino, come quello indossato in passerella da Mariacarla Boscono, o persino in chiave trench, di piume o di pelliccia.