Ferragni-Fedez, la crisi raffigurata tra i pastori del presepe

Chiara Ferragni e Fedez raffigurati di schiena, in procinto di allontanarsi: così l’artigiano Marco Ferrigno, storico esponente dell’arte presepiale di Napoli, raffigura la crisi della coppia. La statuina, esposta nella bottega di Ferrigno in via San Gregorio Armeno, è stata notata e fotografata con curiosità dai tanti passanti e turisti che anche in questo periodo affollano il centro storico della città.