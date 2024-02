Gerry Scotti si candida per condurre Sanremo ma... quando avrà 80 anni

Cosa fare quando un cantante a Sanremo lancia un messaggio politico? «È una situazione in cui i presentatori si sono trovati un pò tutti, dagli anni Settanta in poi c'è sempre stata qualche protesta. Secondo me la Rai, mai come nei giorni di Sanremo, deve essere l’espressione del libero pensiero di tutti. Quindi chi fa il presentatore deve lasciar dire quello che uno vuol dire». Lo dice Gerry Scotti, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora. Chi vedrebbe alla guida della manifestazione ligure? «Io darei più che altro le mie indicazioni da telespettatore: vorrei una donna alla direzione artistica, e poi in Rai ci sono parecchi ragazzi under 40 adatti al ruolo, come Cattelan e De Martino». Come direttrice artistica le piacerebbero la Clerici o la Carlucci? «La Clerici con la musica ha a che fare, la Carlucci idem e da tanti anni. Serve qualcuna che sappia imbastire le trame del festival, non è un lavoro da poco». Condurre Sanremo è il coronamento della carriera, a lei proprio non piacerebbe farlo? «Ci penserò intorno agli 80 anni - ha concluso a Un Giorno da Pecora Scotti - se lo faccio lo faccio all’età di Raimondo Vianello».