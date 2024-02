29 febbraio 2024, che cos'è l'anno bisestile e perché c'è un "giorno in più". E Google lo ricorda con un doodle

Nel corso della storia, il 29 febbraio ha acquisito diverse connotazioni culturali e simboliche . In alcune culture è considerato un giorno di fortuna , associato a nuovi inizi e opportunità. In altre, è visto come un giorno di cattivo auspicio , portatore di eventi negativi. Un'antica tradizione irlandese permette alle donne di fare la proposta di matrimonio agli uomini in questo giorno, capovolgendo le consuetudini sociali.

Un simbolo di speranza e di rinascita:

In un certo senso, il Doodle del 29 Febbraio può essere visto come un simbolo di speranza e di rinascita. Proprio come la rana che compie un balzo in avanti, il 29 Febbraio rappresenta un'occasione per iniziare qualcosa di nuovo, per lasciarci alle spalle il passato e per guardare al futuro con ottimismo.