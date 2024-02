Chiara Ferragni è tornata a farsi sentire sui social: "Sono stati giorni difficili"

Chiara Ferragni è tornata a farsi sentire sui social. Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, ha postato una storia su Instagram per la prima volta, parlando direttamente ai suoi fan. Ha spiegato perché è stata un po' assente ultimamente.

«Ciao ragazzi, è da un po' che non ci sentiamo. Ultimamente sono stati giorni difficili - ha detto Chiara in un video - ma volevo fare un saluto. Vi leggo sempre e voglio ringraziarvi per essere sempre vicini a me, in ogni momento». Mostrando alcuni messaggi dei suoi fan, ha aggiunto: «Mi fa sorridere pensare che questo dovrebbe essere l'anno del Toro, ma per me non sta andando proprio bene. Però, cerchiamo di restare positivi».