E' morto Carlo Muscarello, il marinaio di origini messinesi dell'iconica foto del bacio a Times Square

Carlo Muscarello, noto come "Moose" e famoso per essere stato immortalato in una delle foto più iconiche del XX secolo, è scomparso a 96 anni in Georgia dopo una breve malattia. Lo riferisce il Corriere della Sera.

La sua immagine, catturata da Alfred Eisenstaedt e pubblicata sulla copertina di Life, lo ritrae mentre bacia l'infermiera Edith Shain a Times Square il 14 agosto 1945, celebrando la fine della Seconda Guerra Mondiale.

La notizia della sua morte è stata confermata al Corriere della Sera dalla figlia Marie, che ha ricordato come nelle sue ultime ore sia stato circondato dall'affetto della famiglia e dalla musica di Frank Sinatra.

Carlo Muscarello, originario di Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, si è trasformato in un autentico "simbolo di pace". La sua famiglia, con il padre Sebastiano che emigrò a New York all'inizio del ventesimo secolo, ha visto in lui una figura di risonanza mondiale grazie a un gesto immortalato nella storia. Il sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re, esprimendo il proprio cordoglio al Corriere della Sera, ha evidenziato come la comunità sia profondamente addolorata per la scomparsa di uno dei suoi figli più illustri, divenuto emblema di pace a livello globale.