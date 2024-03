Facebook e Instagram in down globale, utenti disorientati. Problema in via di risoluzione. Ecco cosa è successo

«Oggi un problema tecnico ha causato difficoltà nell’accesso ad alcuni dei nostri servizi. Abbiamo risolto il problema il più rapidamente possibile per tutte le persone coinvolte e ci scusiamo per eventuali disagi": lo scrive su X Andy Stone, il direttore delle comunicazioni di Meta. Le interruzioni, durate circa due ore in tutto il mondo, hanno interessato principalmente Facebook e Instagram, marginalmente Threads e Messenger e sembrerebbe per nulla WhatsApp.

Per diverse ore del pomeriggio, Facebook e Instagram, infatti hanno subito un down globale che ha causando disagi a migliaia di utenti in tutto il mondo. Impossibile accedere o aggiornare il feed, errori di caricamento e schermate bianche sono solo alcuni dei problemi comuni segnalati su Downdetector, il sito web che monitora l'andamento dei servizi online.

La causa del down non è stata ufficialmente comunicata da Meta, la società che possiede entrambi i social network. Tuttavia, dopo un paio di ore, gli utenti hanno ripreso regolarmente a interagire tramite i social interessati dal "black-out".