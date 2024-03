Il cappotto rimane impigliato nella saracinesca di un negozio, anziana donna rimane sospesa a mezz'aria

La protagonista di questo video è Anne Hughes, impiegata come donna delle pulizie presso il minimarket Best One a Tonteg, Rhondda Cynon Taf, nel Galles del Sud. È il negozio stesso che ha condiviso il video in cui Anne è stata sollevata per diversi metri a causa del suo cappotto incastrato nella saracinesca, ottenendo in breve tempo più di 15 milioni di visualizzazioni su TikTok.

La signora Hughes, 72 anni, ha dichiarato di essere formalmente andata in pensione sette anni fa, ma ha continuato a lavorare nel negozio. Ha raccontato di essersi appoggiata alla saracinesca quando il proprietario l'ha aperta dall'interno. "Non poteva sentire le mie grida quando mi sono resa conto di cosa stava accadendo", ha riferito alla BBC.

Con la saracinesca completamente aperta, ho gridato il suo nome e fortunatamente è uscito, abbassando leggermente la saracinesca e riuscendo a prendermi tra le sue braccia. Ero preoccupata all'idea di cadere". La donna di 72 anni ha aggiunto di essere stata scossa dall'incidente ma fortunatamente non ha riportato ferite, trovando anche il lato divertente della situazione. "Ora dovrò gestire la mia nuova fama", ha concluso con un sorriso rivolto all'emittente inglese.