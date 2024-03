Luca Falcon, il 35enne morto in Angola: dopo aver perso una gamba in un incidente raccoglieva protesi per le vittime delle guerre

Era solare, coraggioso, intraprendente, innamorato delle moto e dell’Africa. Ed è lì, in Angola, che è morto domenica il veronese Luca Falcon, il giorno dopo il suo trentacinquesimo compleanno, in un incidente contro un camion. Un destino crudele, perché Falcon all’inizio di agosto del 2016 aveva rischiato di morire in un altro terribile incidente a Verona con la sua moto. Aveva perso una gamba, ma da quel tragico evento aveva trovato la forza di rinascere, con una seconda vita dedicata a dare un’opportunità di vita migliore a chi era rimasto vittima dello stesso destino in paesi che non possono garantire l’assistenza sanitaria come in Occidente.

Ecco allora nascere «Karma on The Road», un’associazione no profit fondata assieme alla moglie Giulia Trabucco, impegnata nella raccolta e nella donazione di protesi usate o dismesse, che poi venivano riutilizzate per dare una qualità di vita migliore a persone amputate nei paesi del terzo mondo, in particolare bambini africani vittime delle guerre. La gioia di vivere di Luca è negli occhi e nel sorriso delle centinaia di persone tornate a camminare grazie al suo impegno umanitario.