Le cosentine Angela e Lucia Librandi tra le figure emergenti under 30 di Forbes Italia 2024

Nell'edizione 2024 della celebre classifica di Forbes Italia, dedicata ai talenti under 30 più promettenti del paese, spiccano le figure di Angela e Lucia Librandi, due imprenditrici originarie di Vaccarizzo Albanese, in provincia di Cosenza.

Le sorelle, attive nel settore oleario, hanno portato l'azienda di famiglia, forte di una storia quinquennale, ai vertici della produzione di olio extra vergine di oliva biologico di alta qualità, grazie alla gestione di 229 ettari di terreno, di cui circa 150 dedicati agli oliveti. La loro eccellenza è stata riconosciuta sia in Italia che all'estero, ottenendo numerosi premi, tra cui il riconoscimento come miglior frantoio al mondo nel 2011 e miglior azienda olearia al mondo nel 2021 dalla guida Flos Olei, oltre a premi specifici per il miglior olio biologico e per il design innovativo del packaging.