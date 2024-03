Premiati a Milano 111 Comuni plastic free, 9 sono in Calabria

Sono 111, da nord a sud, i Comuni italiani che sono stati premiati a Milano nel corso della terza edizione «Comuni Plastic Free», il riconoscimento a forma di tartaruga ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. L’evento si é tenuto sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Milano.

«Il cambiamento climatico ci riguarda - ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala -, noi sindaci dobbiamo cambiare una serie di politiche, quello che davamo per scontato non è più sufficiente. Chi gestisce una città sa che il problema della plastica deriva dai nostri comportamenti e inoltre non tutta la plastica si ricicla. Bisogna vietare ad esempio i coriandoli di plastica, che sembra una stupidata ma sono un problema. E poi condividere le best practice».

Sono 111 i Comuni che hanno superato la valutazione del comitato interno su ben 23 punti e basata sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dall’ente e la collaborazione con i referenti e i volontari locali Plastic Free. Tra le Regioni più virtuose si distingue il Veneto con 13 comuni, seguito da Lombardia, Abruzzo e Calabria con nove paesi ciascuno. «Siamo passati da 49 Comuni plastic free premiati agli oltre 100 di questo anno - ha osservato Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free -, quindi c'è stato più di un raddoppio». Tra le novità della prossima edizione oltre a una maggiore digitalizzazione anche l’allargamento del premio al di là dei confini nazionali, si partirà con l’Europa, nel segno di una maggiore internazionalizzazione.