Il treno italiano che levita su binari tradizionali: primo rivoluzionario test in Veneto

Un veicolo a levitazione magnetica in grado di percorrere una tratta ferroviaria già esistente, senza alcuna modifica infrastrutturale. E’ la rivoluzionaria tecnologia italiana presentata oggi a Verona a LetExpo, la Fiera del Trasporto e della Logistica sostenibili, da IronLev, azienda hi-tech di Treviso, che ha realizzato il primo test al mondo sulla tratta Adria-Mestre in collaborazione con la Regione Veneto.

Il test ha dimostrato, per la prima volta in assoluto, la possibilità di applicare la levitazione magnetica su rotaie di linee ferroviarie già in uso, con notevoli vantaggi in termini di efficienza, oltre che di riduzione di rumore e vibrazioni grazie all’assenza di attrito, confermati dalle misurazioni effettuate. In particolare, il veicolo-prototipo del peso di una tonnellata ha percorso con successo il tracciato a una velocità autolimitata di 70 chilometri orari, senza la necessità di apportare modifiche al binario di prova, lungo 2 chilometri.

Grazie a questa tecnologia, tecnicamente detta 'levitazione ferromagnetica passivà, i pattini magnetici sospendono il veicolo sulle tradizionali rotaie, che vengono poi 'afferratè da alcune rotelle, evitando slittamenti o deragliamenti.